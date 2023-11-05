Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Филадельфия» держала меня на привязи». Джеймс Харден – о переходе в «Клипперс»

«Филадельфия» держала меня на привязи». Джеймс Харден – о переходе в «Клипперс»
Джеймс Харден
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден поделился мыслями о переходе в калифорнийский клуб из «Филадельфии Сиксерс».

«Согласился взять на $ 26 млн меньше, чтобы они могли подписать меня, а я мог сделать команду лучше (о переходе из «Бруклина» в «Филадельфию»). Пошёл на изменение роли и был весьма эффективен. Я согласился на новую роль, пытался изменить представление о себе и жертвовать всем ради побед на высоком уровне. Всё это не обсуждалось в прессе.

Покинув «Бруклин», я думал, что завершу карьеру в майке «Сиксерс», но у офиса были другие планы. Я им был не нужен. Существуют различные представления об этом, но ни одно из них не соответствует действительности. Они просто держали меня на привязи», – приводит слова Хардена ESPN.

Материалы по теме
Джеймс Харден — о переходе в «Клипперс»: я не системный игрок, я и есть система
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android