«Филадельфия» держала меня на привязи». Джеймс Харден – о переходе в «Клипперс»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден поделился мыслями о переходе в калифорнийский клуб из «Филадельфии Сиксерс».

«Согласился взять на $ 26 млн меньше, чтобы они могли подписать меня, а я мог сделать команду лучше (о переходе из «Бруклина» в «Филадельфию»). Пошёл на изменение роли и был весьма эффективен. Я согласился на новую роль, пытался изменить представление о себе и жертвовать всем ради побед на высоком уровне. Всё это не обсуждалось в прессе.

Покинув «Бруклин», я думал, что завершу карьеру в майке «Сиксерс», но у офиса были другие планы. Я им был не нужен. Существуют различные представления об этом, но ни одно из них не соответствует действительности. Они просто держали меня на привязи», – приводит слова Хардена ESPN.