Лука Дончич назвал лучшего баскетболиста в мире на данный момент

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич объяснил, почему считает, что центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич недополучает внимание со стороны СМИ. Также он назвал сербского баскетболиста лучшим в мире.

«Я думаю, все знали о том, кто он такой, ещё до того, как Никола получил награду лучшему игроку сезона и вышел в финал НБА. На самом деле о нём мало пишут СМИ, но все игроки, все тренеры знают, насколько он особенный. Сейчас он, вероятно, лучший баскетболист в мире.

Это здорово. С ним всегда весело. Конечно, он потрясающий баскетболист, но он ещё и отличный парень. Это то, что я люблю в нём больше всего. Он просто всегда шутит. Никола — простой и невероятно удивительный человек», — приводит слова Дончича Basket News.

Напомним, в прошлом сезоне Йокич в составе «Денвера» стал чемпионом НБА. При этом баскетболист был признан самым ценным игроком финала.

Лука Дончич и Дирк Новицки на матче Мировой серии МЛБ: