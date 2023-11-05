Джейсон Тейтум заявил, что ранее не верил в свой успех в «Бостоне»

Лёгкий форвард Джейсон Тейтум после того, как стал самым молодым игроком в истории «Бостон Селтикс», набравшим больше 10 000 очков за карьеру, рассказал, что не верил в то, что закрепится в составе «кельтов».

«Мне просто повезло, что я попал в прекрасную организацию. У меня были отличные партнёры по команде и замечательные тренеры, которые помогли мне набрать 10 000 очков. Надеюсь, что у меня впереди ещё много игр, в которых мы достигнем побед.

Я был дураком, когда меня только задрафтовали в «Селтикс». Во-первых, я даже не хотел играть в «Бостоне», потому что не думал, что мне дадут игровое время. У них были Гордон Хэйворд, Джейлен Браун, Айзейя Томас, Маркус Смарт. Я не думал, что достаточно хорош, чтобы проявить себя. У меня даже мыслей не было о том, как играть в концовках — меня больше волновало, как хотя бы на паркет выйти. Всё происходит не просто так, и в итоге я получил свой шанс.

Это был нелёгкий и долгий процесс, и мне пришлось учиться на взлетах и падениях, на своих ошибках, на неудачах в концовках и вообще на всем. Тебе будет тяжело, если ты хочешь стать лучше», — приводит слова Тейтума NBC Sports Boston.

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