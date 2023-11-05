Александр Щербенёв подвел итоги матча «Локомотив-Кубань» — «Пари Нижний Новгород»

Разыгрывающий краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв рассказал о победе над «Пари Нижний Новгород» (89:64) в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«К такой крупной победе привёл уверенный старт в матче? Да, но мы в целом были эмоционально заряжены на игру. Сейчас набрали неплохую форму, и у «Нижнего» есть некоторые проблемы в связи с травмами. В общем, мы были готовы и сыграли по плану нашего тренерского штаба, поэтому получилось реализовать задуманное. Ну и, конечно, попали свои броски, агрессивно играли в защите, бежали, и все получалось.

В чём превзошли соперника? Думаю, что в агрессивной защите. Агрессивно защищались, бежали в быстрый отрыв и добились такого большого преимущества.

Чёрная полоса осталась позади? Дай бог, но ещё много игр. Эйфории нет. Не стоит расслабляться. Нужно максимально настраиваться на каждого соперника, чтобы выигрывать, продолжать победную серию и подниматься в таблице», — приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».