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Александр Щербенёв подвел итоги матча «Локомотив-Кубань» — «Пари Нижний Новгород»

Александр Щербенёв подвел итоги матча «Локомотив-Кубань» — «Пари Нижний Новгород»
Александр Щербенёв
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Разыгрывающий краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв рассказал о победе над «Пари Нижний Новгород» (89:64) в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«К такой крупной победе привёл уверенный старт в матче? Да, но мы в целом были эмоционально заряжены на игру. Сейчас набрали неплохую форму, и у «Нижнего» есть некоторые проблемы в связи с травмами. В общем, мы были готовы и сыграли по плану нашего тренерского штаба, поэтому получилось реализовать задуманное. Ну и, конечно, попали свои броски, агрессивно играли в защите, бежали, и все получалось.

В чём превзошли соперника? Думаю, что в агрессивной защите. Агрессивно защищались, бежали в быстрый отрыв и добились такого большого преимущества.

Чёрная полоса осталась позади? Дай бог, но ещё много игр. Эйфории нет. Не стоит расслабляться. Нужно максимально настраиваться на каждого соперника, чтобы выигрывать, продолжать победную серию и подниматься в таблице», — приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».

Единая лига ВТБ . 1-й этап
04 ноября 2023, суббота. 15:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
89 : 64
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 21, Елатонцев - 17, Ведищев - 12, Щербенев - 10, Бэрфорд - 7, Мартюк - 6, Уайт - 6, Емченко - 6, Квитковских - 4, Узинский, Морган, Близнюк
Пари Нижний Новгород: Воронцевич - 15, Коузи - 11, Чадов - 10, Беленицкий - 7, Аллен - 6, Ивлев - 5, Ганькевич - 4, Зечевич - 2, Бабурин - 2, Зоткин - 2, Ганькевич, Рудковский
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