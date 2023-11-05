Кулагин высказался по поводу победы в матче с «Зенитом», за который он выступал ранее

Защитник УНИКСа Дмитрий Кулагин прокомментировал победу в матче Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (93:83).

Напомним, ранее Кулагин выступал за «Зенит».

«Мы профессионалы, и для нас, по идее, нет разницы. Но, когда играешь против своей бывшей команды, всегда испытываешь позитивные эмоции. Вот и сегодня что‑то внутри тебя способствовало тому, чтобы сделать экстраусилия и победить. Рад, что моя команда смогла здесь выиграть.

Я делал всё, что необходимо для победы команды, как того требовал тренер. Игра требовала персональной опеки Курича, полагаю, неплохо с этим справился», — приводит слова Кулагина «Матч ТВ».

Благодаря этой победе подопечные Велимира Перасовича вышли на вторую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ — шесть побед, одно поражение. «Зенит» идёт седьмым — четыре победы, четыре поражения.