Киселёв отреагировал на разгромное поражение в матче с МБА

Главный тренер «Астаны» Олег Киселёв прокомментировал поражение в матче Единой лиги ВТБ с МБА (78:101).

«Я поздравляю МБА с победой, абсолютно заслуженной. Пока нам не хватает ротации, чтобы поддерживать тот темп, который задаёт стартовая пятёрка. Сегодня не справились с Тимофеем Якушиным, который набрал 27 очков. Во второй половине выглядели получше, но было уже сложно что-то кардинально изменить. Мы сейчас играем в довольно плотном графике, и надо просто забыть этот матч и готовиться к домашней игре против «Локомотива-Кубань», — приводит слова Киселёва пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Благодаря этой победе МБА вышла на 10-ю строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. У команды три победы при пяти поражениях. «Астана» идёт 12-й — две победы и шесть поражений.