28 очков Барнса помогли «Торонто» обыграть «Сан-Антонио»

В Сан-Антонио (США) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся матч нового сезона НБА, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 123:116.
Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Торонто» Скотти Барнс. На его счету 28 очков, восемь подборов и шесть передач. Также в составе гостей стоит выделить игру разыгрывающего Денниса Шрёдера. Он заработал 22 очка, один подбор и три передачи.
Самым результативным игроком «Сан-Антонио» стал форвард Зак Коллинс. На его счету дабл-дабл: 21 очко, 10 подборов и четыре результативные передачи. Также отметим в составе хозяев игру лёгкого форварда Келдона Джонсона. В его активе 26 очков, шесть подборов и две результативные передачи
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