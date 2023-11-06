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28 очков Барнса помогли «Торонто» обыграть «Сан-Антонио»

28 очков Барнса помогли «Торонто» обыграть «Сан-Антонио»
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В Сан-Антонио (США) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся матч нового сезона НБА, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 123:116.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Торонто» Скотти Барнс. На его счету 28 очков, восемь подборов и шесть передач. Также в составе гостей стоит выделить игру разыгрывающего Денниса Шрёдера. Он заработал 22 очка, один подбор и три передачи.

Самым результативным игроком «Сан-Антонио» стал форвард Зак Коллинс. На его счету дабл-дабл: 21 очко, 10 подборов и четыре результативные передачи. Также отметим в составе хозяев игру лёгкого форварда Келдона Джонсона. В его активе 26 очков, шесть подборов и две результативные передачи

НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2023, воскресенье. 23:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
116 : 123
ОТ
Торонто Рэпторс
Торонто
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 26, Коллинс - 21, Вембаньяма - 20, Брэнэм - 16, Макдермотт - 12, Осман - 7, Джонс - 6, Сохан - 4, Бэсси - 2, Шампани - 2, Грэм, Уэсли, Сиссоко, Барлоу, Мамукелашвили
Торонто Рэпторс: Барнс - 30, Ануноби - 24, Шрёдер - 24, Пёлтль - 16, Трент-мл. - 10, Сиакам - 8, Портер - 6, Флинн - 5, Дик, Макдэниелс, Темпл, Янг, Буше
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