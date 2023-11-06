Игроки «Кливленда» впервые с финальной серии 2017 года обыграли «Голден Стэйт»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Матч прошёл в Кливленде не стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершился победой хозяев со счётом 115:104.

Примечательно, что баскетболисты «Кливленда» впервые с четвёртого матча финальной серии плей-офф НБА 2017 года одержал победу над калифорнийским коллективом.

В составе победителей самым результативным стал атакующий защитник Донован Митчелл, который записал в свой актив 31 очко. Лучшую результативность у «Голден Стэйт» продемонстрировал разыгрывающий Стефен Карри, на счету которого 28 очков.