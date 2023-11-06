Экс-игрок «Бостона» объяснил, почему Тейтум является MVP НБА

Бывший игрок НБА Эдди Хаус объяснил, почему лидер «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум является лучшим игроком лиги на данный момент.

«Я думаю, что разница между этим и прошлым годом — было много вынужденных бросков. Сейчас многие вещи даются ему легко, потому что он получает больше пространства. Думаю, что благодаря тому, что он прибавил 12 фунтов мышечной массы, он способен делать больше проходов и не позволить никому сбить его с ног. Также он знает, как и когда взять на себя ответственность, а когда отдать инициативу своим товарищам по команде.

Если сейчас спросить, кто бы стал MVP НБА? Это будет он, потому что он лучший игрок в лучшей команде», — сказал Хаус в эфире программы Celtics Postgame Live.