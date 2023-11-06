Пол Джордж рассказал, что обсудили лидеры «Клипперс» после прихода Хардена

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж рассказал о собрании, которое провели лидеры команды после прихода Джеймса Хардена.

«У нас было собрание, на котором мы всё обговорили. В этом нет ничего секретного или такого, о чём не было бы сказано. Дело в том, что все мы четверо — суперзвёзды, великие игроки, но нужно чем-то жертвовать, верно? Так что основной разговор был именно об этом.

Нам всем придётся понять, как играть на паркете и в пространстве и давать друг другу возможности. Если все согласны на это, я обещаю, что поведу всю команду туда, куда нам нужно. Мне просто нужно, чтобы вы все пошли на жертвы, чтобы у всех была одна миссия и одна цель. Всё просто», — сказал Джордж в своём подкасте.