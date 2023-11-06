У Си Джея Макколлума диагностирован пневмоторакс правого лёгкого

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

У атакующего защитника «Нью-Орлеан Пеликанс» Си Джея Макколлума диагностирован «небольшой пневмоторакс правого лёгкого», и он пройдёт дополнительное обследование в ближайшие 48 часов. Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания в социальных сетях.

Пневмоторакс лёгкого — патологическое скопление воздуха в плевральной полости, приводящее к нарушению вентиляционной функции лёгких и газообмена при дыхании.

Регулярный сезон НБА. 5-6 ноября. Результаты:

«Детройт Пистонс» — «Финикс Санз» — 106:120.

«Сан-Антонио Спёрс» — «Торонто Рэпторс» — 116:123 ОТ.

«Кливленд Кавальерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 115:104.

«Даллас Маверикс» – «Шарлотт Хорнетс» — 124:118.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Мемфис Гриззлиз» — 100:112.