У Си Джея Макколлума диагностирован пневмоторакс правого лёгкого
У атакующего защитника «Нью-Орлеан Пеликанс» Си Джея Макколлума диагностирован «небольшой пневмоторакс правого лёгкого», и он пройдёт дополнительное обследование в ближайшие 48 часов. Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания в социальных сетях.
Пневмоторакс лёгкого — патологическое скопление воздуха в плевральной полости, приводящее к нарушению вентиляционной функции лёгких и газообмена при дыхании.
Регулярный сезон НБА. 5-6 ноября. Результаты:
«Детройт Пистонс» — «Финикс Санз» — 106:120.
«Сан-Антонио Спёрс» — «Торонто Рэпторс» — 116:123 ОТ.
«Кливленд Кавальерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 115:104.
«Даллас Маверикс» – «Шарлотт Хорнетс» — 124:118.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Мемфис Гриззлиз» — 100:112.
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