«70% переспят с другим». Аренас рассказал, как устроены отношения девушек с игроками НБА

Трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас рассказал, как устроены отношения между баскетболистами и их девушками в НБА.

Аренас предполагает, что образ жизни и заметность игроков НБА могут приводить к сложному взаимодействию и потенциальной неверности партнёров.

«70% ваших подруг переспят с другим игроком НБА, пока вы встречаетесь, так что забудьте об этом. Вы лишь незначительная часть её жизни. В лиге есть игроки, за которыми ты наблюдал и восхищался. Они тоже смотрят и восхищаются.

Они просто влюбляются. Тут есть Карри, есть Леброн, есть Тейтум, есть Морант...» — сказал Аренас в эфире своего подкаста.

Ранее Аренас объяснил, почему тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис не может взять на себя роль главного лидера команды.