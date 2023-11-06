Джеймс Харден высказался по поводу Макси, с которым выступал за «Филадельфию»

Новоиспечённый разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден высказался по поводу своего бывшего товарища по команде Тайриза Макси, выступающего за «Филадельфию Сиксерс».

«Я очень рад за него. Надеюсь, у него будет возможность попасть в сборную всех звёзд и по-настоящему показать свою игру», — приводит слова Хардена Clutch Points.

Отметим, что действующий контракт 22-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2023/2024 ($ 4,34 млн). Летом 2024 года Макси потенциально может стать ограниченно свободным агентом.

В прошлом розыгрыше плей-офф разыгрывающий принял участие в 11 матчах, в среднем набирая 20,5 очка, делая 4,8 подбора и 2,3 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 42,7, трёхочковых — 40.