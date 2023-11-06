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Мори: если Макси сможет стать вторым лучшим игроком в команде, у нас будет шанс на титул

Мори: если Макси сможет стать вторым лучшим игроком в команде, у нас будет шанс на титул
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Президент «Филадельфии Сиксерс» по баскетбольным операциям Дэрил Мори выразил надежду, что разыгрывающий команды Тайриз Макси сможет прибавить и помочь в команде в борьбе за титул чемпионов Национальной баскетбольной ассоциации.

«Если Макси сможет стать вторым лучшим игроком в команде, которая претендует на чемпионство, у нас будет реальный шанс на титул.

Также у нас есть возможность заполучить третью звезду за счёт тех активов, которые мы получили в результате обмена Джеймса Хардена, или за счёт свободного места под потолком зарплат», – рассказал Мори в подкасте Rights To Ricky Sanchez Podcast: The Sixers Podcast.

Напомним, на старте этого сезона «Филадельфия Сиксерс» лишилась разыгрывающего Джеймса Хардена, который был обменян в «Лос-Анджелес Клипперс».

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