Леброн Джеймс: переходил в «Майами» только по одной причине — выигрывать титулы

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вспомнил о периоде карьеры в «Майами Хит», за который он выступал с 2010 по 2014 год и дважды становился с командой чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я думаю, что всё равно был бы на этом уровне независимо от того, перешёл бы я в «Майами» или нет. Давайте не будем искажать суть: те четыре года, что я провёл здесь, были потрясающими. Мне всё здесь нравилось. Мне нравилась эта организация, она является одной из лучших в мире.

Что касается моей карьеры, то она сложилась так, как должна была, потому что я знаю, сколько всего я вложил в эту игру и как сильно я стремился быть тем, кем являюсь. То, чему я смог научиться здесь, не сравнится ни с чем, это точно. Я приехал сюда только по одной причине – выигрывать титулы. Это была моя единственная цель. Только поэтому объединился с Дуэйном Уэйдом и Крисом Бошем. Потому что чувствовал, что не могу сделать это в «Кливленде». Мы не могли. Я пытался поговорить с парнями и позвать их в Кливленд. Пытался общаться с руководством, но ничего не получалось. Поэтому, когда у меня появилась возможность стать свободным агентом, я сделал то, что считал лучшим не только для своей карьеры, но и для себя в тот момент.

Для меня это была смена культуры. Люди говорят о «культуре «Хит». Я тогда впервые изменил всё в своей жизни, чтобы играть и учиться здесь и быть рядом с Уэйдом, Хаслемом и Споэльстрой – парнями, которые уже побеждали. Определённо было здорово являться частью всего этого», – приводит слова Джеймса ESPN US.