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Игроки НБА, которые будут под большим давлением в сезоне-2023/2024: Леброн, Харден, Лиллард, Дюрант, Дончич, Яннис

Чемпионство любой ценой. Игроки, которые будут под большим давлением в новом сезоне НБА
Арина Ершова
Игроки НБА, находящиеся под давлением
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Этим парням есть что доказывать.

Для многих баскетболистов в НБА сезон-2023/2024 станет во многом определяющим. И хотя чемпионские амбиции и реальный шанс на титул присутствуют не у одного игрока, в финал в итоге выйдут только две команды, а победителем уедет лишь одна из них. И это означает, что в нынешнем чемпионате сразу нескольким суперзвёздам предстоит сделать большой шаг вперёд. В этой статье «Чемпионат» расскажет о шести игроках, которые будут находиться под наибольшим давлением в предстоящие шесть месяцев.

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Кто, кроме Джеймса Хардена? Игроки НБА, обменянные командами, где они завоевали MVP

Джеймс Харден

Джеймс Харден

Джеймс Харден

Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

Нынешний Джеймс Харден — уже не тот невероятный Джеймс Харден, который завоевал награду MVP в 2018-м. Во всяком случае, так всё выглядит по итогам одного-двух прошедших сезонов. И если он действительно хочет получить новый большой контракт в свои-то 34 года, ему придётся опровергнуть утверждение, что «Харден уже не тот».

К тому же вся эта межсезонная шумиха вокруг обмена из «Филадельфии» не помогает его ситуации. Ведь Харден так рвался в «Клипперс», чтобы воссоединиться с Расселлом Уэстбруком. И если уж и там у него не получится, то репутация Джеймса будет безвозвратно испорчена.

Дэмьен Лиллард

Дэмьен Лиллард

Дэмьен Лиллард

Фото: Cole Burston/Getty Images

В конце сентября стало известно, что после 11 долгих лет Дэмьен Лиллард наконец покинет «Портленд». И ушёл он не куда-то там, а в «Бакс» — команду, которой была одной из лучших в Восточной конференции на протяжении последних лет. Но начало сезона получилось для дуэта Дэйма и Янниса Адетокунбо не особо убедительным.

Уход Джру Холидэя, чьё место на площадке и занял Лиллард, очевидно сказался на игре команды в обороне. Теперь «Бакс» являются третьими с конца по защитному рейтингу, пропуская аж 117,9 очка на 100 владений.

Дэмьену уже 32 года — он ушёл из «Портленда», чтобы завоевать заветный трофей. Но правильно ли он поступил? И не ошиблись ли «олени», отдав за него Холидэя?

Яннис Адетокунбо

Яннис Адетокунбо

Яннис Адетокунбо

Фото: Patrick McDermott/Getty Images

Над Яннисом Адетокунбо до сих пор нависает позорный вылет «Милуоки» в первом раунде плей-офф прошедшего сезона. Где такое видано, чтобы лучшая команда по итогам регулярки уступила восьмому номеру посева («Майами»), да ещё и в пяти матчах?

Но теперь бок о бок с Яннисом наконец-то играет настоящая вторая суперзвезда, Дэмьен Лиллард. А сам Адетокунбо подписал продление на $ 186 млн — это означает, что «Бакс» в него действительно верят. Остаётся только один вопрос: компенсируют ли его навыки несостоятельную игру именитого напарника в обороне? И сможет ли Яннис, будучи абсолютным лидером «Бакс», привести команду ко второму чемпионству?

Кевин Дюрант

Кевин Дюрант

Кевин Дюрант

Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Многие поклонники баскетбола считают, что два титула, завоёванные Кевином Дюрантом в «Уорриорз», были если не незаслуженными, то довольно лёгкими. Ведь он так и не взял трофей за девять лет с «Оклахомой», а потом перешёл в лучшую команду лиги, которая только-только провела нереальный сезон с 73 победами, и тут же стал чемпионом НБА.

Бардак в «Бруклине», где трио Джеймса Хардена, Кайри Ирвинга и самого Дюранта провалилось с треском, конечно же, не на его совести. Но теперь, когда Кей Ди находится в окружении невероятно талантливых Девина Букера и Брэдли Била в «Финиксе», ожидается, что он должен всем всё доказать и завоевать трофей — свой первый вне «Голден Стэйт».

Лука Дончич

Лука Дончич

Лука Дончич

Фото: Tim Heitman/Getty Images

«Далласу» пора взглянуть правде в глаза: Лука Дончич не может так долго оставаться в числе лучших игроков НБА, так и не завоевав чемпионский трофей. Он — франчайзер, один из самых талантливых игроков, когда-либо выходивших на паркет в форме «Маверикс». И, чтобы подтвердить этот статус, его команда должна не просто вернуться в плей-офф, а стать там реальным претендентом на победу.

Но если этого не случится, сам Дончич, по слухам, будет рассматривать вариант с уходом из «Далласа». И в его случае всё будет точно так же, как когда-то было с Дюрантом. Если Лука перейдёт в более стабильную команду и завоюет там свой первый трофей, его прозовут «ненастоящим» чемпионом и будут до конца дней попрекать этим не самым удачным шестилетним заходом в «Мавс».

Леброн Джеймс

Леброн Джеймс

Леброн Джеймс

Фото: Rich Storry/Getty Images

Если Леброн Джеймс не завоюет ещё один трофей до конца своей игровой карьеры, который, как ни крути, наступит в ближайшие несколько лет, то рискует навсегда остаться позади Майкла Джордана в битве за звание величайшего баскетболиста в истории.

Он уже сделал всё, что только мог: четырежды стал чемпионом НБА, завоевал по четыре награды MVP регулярного сезона и финальной серии, 19 раз был на Матче звёзд, 13 раз — в первой символической пятёрке и ещё пять — в защитной. Был лидером сезона по очкам, передачам, вошёл в юбилейную команду 75-летия лиги, а в этом году стал самым результативным игроком в истории. Но для некоторых этого до сих пор недостаточно, чтобы признать его лучшим баскетболистом всех времён.

И ещё один трофей, да ещё и в таком возрасте (Леброну скоро исполнится 39) почти наверняка поставил бы точку в этой дискуссии.

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