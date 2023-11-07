Хантер: уровень Единой лиги значительно вырос, здорово, что новички с ходу заявляют о себе

Тяжёлый форвард «Зенита» Винс Хантер высказался об уровне Единой лиги ВТБ, а также прокомментировал результаты новичков турнира.

«Почему решил перебраться в Единую лигу ВТБ? При выборе лиги для меня, прежде всего, важен уровень выступающих в ней команд. Могу сказать, что уровень Единой лиги значительно вырос, как и уровень соперничества. Мне нравится жёсткая конкуренция, нравится побеждать в борьбе. Как я уже говорил, «Зенит» — это команда мечты, за которую я счастлив играть. Разумеется, наша главная цель — выиграть чемпионат, но и сейчас я наслаждаюсь пребыванием в этой команде.

С появлением новичков лига только выиграла? По моему мнению, появление этих команд действительно увеличило уровень конкуренции. Очень здорово, что новички могут прийти в лигу и с ходу заявить о себе. Один из примеров — наше поражение от «Уралмаша». Я не испытываю никакой радости по этому поводу, но, тем не менее, это показывает уровень лиги. Нет ничего хорошего, когда команда поднимается в дивизион повыше и проигрывает 20-30 очков сильному сопернику. Не вижу ничего интересного в том, чтобы разнести такую команду. Иногда это, конечно, случается, но мне нравится, когда приходится преодолевать сопротивление. Именно так я показываю свой лучший баскетбол. Что касается команд-новичков, они смотрятся здорово, и думаю, смогут побороться за участие в плей-офф, будет интересно посмотреть, кто в итоге на каком месте окажется и кому какая пара достанется», — приводит слова Хантера сайт петербургского клуба.