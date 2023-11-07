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«Индиана» разгромила «Сан-Антонио» с Виктором Вембаньямой

«Индиана» разгромила «Сан-Антонио» с Виктором Вембаньямой
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Сегодня, 7 ноября, в Индианаполисе (США) на арене «Банкерс Лайф Филдхаус» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Индиана Пэйсерс» и «Сан-Антонио Спёрс». В итоге хозяева победили со счётом 152:111.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибёртон. На его счету сегодня 22 очка и шесть результативных передач. Также ещё четыре игрока «Пэйсерс» смогли достичь отметки в 10 очков или более: Оби Топпин (11), Бадди Хилд (14), Аарон Несмит (10) и Майлз Тёрнер (13).

В составе «Сан-Антонио» никто не смог добраться до отметки в 20 очков, однако больше всего очков сумел набрать Келдон Джонсон — 16. Первый пик драфта-2023 Виктор Вембаньяма закончил матч с 10 очками и восемью подборами. У француза точными оказались лишь два броска из 12.

НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2023, вторник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
152 : 111
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 23, Топпин - 19, Хилд - 19, Несмит - 15, Тёрнер - 15, Матурин - 10, Нембард - 9, Смит - 9, Браун - 7, Джексон - 7, Шиппард - 7, Нвора - 6, Макконнелл - 4, Уокер - 2, Тайс
Сан-Антонио Спёрс: Макдермотт - 17, Джонсон - 16, Коллинс - 14, Вембаньяма - 13, Бэсси - 10, Брэнэм - 8, Сохан - 6, Осман - 6, Мамукелашвили - 5, Барлоу - 4, Шампани - 4, Грэм - 2, Уэсли - 2
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