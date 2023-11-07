«Индиана» разгромила «Сан-Антонио» с Виктором Вембаньямой

Сегодня, 7 ноября, в Индианаполисе (США) на арене «Банкерс Лайф Филдхаус» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Индиана Пэйсерс» и «Сан-Антонио Спёрс». В итоге хозяева победили со счётом 152:111.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибёртон. На его счету сегодня 22 очка и шесть результативных передач. Также ещё четыре игрока «Пэйсерс» смогли достичь отметки в 10 очков или более: Оби Топпин (11), Бадди Хилд (14), Аарон Несмит (10) и Майлз Тёрнер (13).

В составе «Сан-Антонио» никто не смог добраться до отметки в 20 очков, однако больше всего очков сумел набрать Келдон Джонсон — 16. Первый пик драфта-2023 Виктор Вембаньяма закончил матч с 10 очками и восемью подборами. У француза точными оказались лишь два броска из 12.