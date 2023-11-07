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34 очка Стефена Карри помогли «Голден Стэйт» одержать победу над «Детройтом»

34 очка Стефена Карри помогли «Голден Стэйт» одержать победу над «Детройтом»
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Сегодня, 31 октября, в Детройте (США) на «Литтл Сизарс-арене» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором сошлись местный «Детройт Питстонс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Победу одержали гости со счётом 120:109.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри. На его счету 34 очка, два подбора и четыре результативных передачи. Его партнёр по команде разыгрывающий Крис Пол отметился 17 очками, пятью подборами и шестью передачами. Кроме них, ещё четыре игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Клэй Томпсон (17), Дарио Шарич (12), Жонатан Куминга (10) и Кевон Луни (10).

Самым результативным игроком в составе «Детройта» стали сразу два игрока: разыгрывающий Кейд Каннингем набрал 21 очко, сделал четыре подбора и отдал пять передач. Киллиан Хейз также отметился 21 очком, совершил четыре подбора, но отдал семь результативных передач.

НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2023, вторник. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
109 : 120
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Детройт Пистонс: Каннингем - 21, Хейз - 21, Стюарт - 17, Томпсон - 16, Умуде - 15, Багли III - 10, Сассер - 7, Роден - 2, Дюрен, Уайзмен, Казалон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 34, Пол - 17, Томпсон - 17, Шарич - 12, Куминга - 10, Луни - 10, Пэйтон II - 6, Грин - 6, Муди - 4, Уиггинс - 4, Джозеф, Подзиемски, Джексон-Дэвис
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