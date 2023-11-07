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«Майами» с минимальным преимуществом обыграл «Лейкерс», несмотря на 30 очков Леброна

«Майами» с минимальным преимуществом обыграл «Лейкерс», несмотря на 30 очков Леброна
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Сегодня, 7 ноября, в Майами (США) на арене «Касейя Центр» состоялся матч регулярного сезона НБА в котором сошлись «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». Победу одержали хозяева со счётом 108:107.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. На его счету 30 очков и четыре подбора. Его партнёр по команде защитник Остин Ривз оформил дабл-дабл: 23 очка и 10 подборов. Бигмен Энтони Дэвис провёл на паркете всего 25 минут из-за того, что был удалён с площадки за шесть фолов. Он закончил матч с девятью очками.

Лидер «Майами» Джимми Батлер набрал 28 очков, четыре подбора и шесть ассистов. Центровой Бэм Адебайо оформил трипл-дабл: 22 очков, 20 подборов и 10 передач. Тайлер Хирроу отметился 22 очками, пятью подборами и пятью передачами.

НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2023, вторник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
108 : 107
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Майами Хит: Батлер - 28, Адебайо - 22, Хироу - 22, Робинсон - 10, Жакез-мл. - 9, Лоури - 5, Хайсмит - 5, Ричардсон - 3, Брайант - 2, Смит, Робинсон, Лав
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 30, Ривз - 23, Расселл - 13, Вуд - 12, Дэвис - 9, Принс - 9, Реддиш - 7, Кристи - 4, Каслтон, Фадж, Льюис
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