«Майами» с минимальным преимуществом обыграл «Лейкерс», несмотря на 30 очков Леброна

Сегодня, 7 ноября, в Майами (США) на арене «Касейя Центр» состоялся матч регулярного сезона НБА в котором сошлись «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». Победу одержали хозяева со счётом 108:107.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. На его счету 30 очков и четыре подбора. Его партнёр по команде защитник Остин Ривз оформил дабл-дабл: 23 очка и 10 подборов. Бигмен Энтони Дэвис провёл на паркете всего 25 минут из-за того, что был удалён с площадки за шесть фолов. Он закончил матч с девятью очками.

Лидер «Майами» Джимми Батлер набрал 28 очков, четыре подбора и шесть ассистов. Центровой Бэм Адебайо оформил трипл-дабл: 22 очков, 20 подборов и 10 передач. Тайлер Хирроу отметился 22 очками, пятью подборами и пятью передачами.