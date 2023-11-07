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«На грани позора». Аналитик раскритиковал защиту Дэмьена Лилларда в «Милуоки»

«На грани позора». Аналитик раскритиковал защиту Дэмьена Лилларда в «Милуоки»
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Аналитик НБА Брэд Боткин высказался по поводу защитных действий разыгрывающего «Милуоки Бакс» Дэмьена Лилларда.

«Ни одна система не работает, если лучшие игроки не привержены ей, а в данный момент Лиллард не играет в защите так, как того требует система «Бакс». На самом деле парень показывает самую ленивую и откровенно худшую защиту за всю свою карьеру, а это уже многое говорит о том, кто всегда был довольно апатичным защитником. Временами он находится на грани позора», — написал Брэд Боткин.

Напомним, 33-летний Лиллард в это межсезонье перешёл в «Милуоки» из «Портленд Трэйл Блэйзерс», за который провёл 11 сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации.

Давление для Лилларда:
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Встреча Дэмьена Лилларда и Джимми Батлера перед матчем:

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