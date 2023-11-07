Андрей Кириленко высказался по поводу Никиты Курбанова, приостановившего карьеру

Президент РФБ Андрей Кириленко высказался по поводу решения Никиты Курбанова приостановить карьеру.

«Конечно, для меня стало неожиданностью его решение приостановить карьеру, мне до сих пор неизвестно, что у него случилось. Это потеря для ЦСКА, как и любой другой игрок, ушедший из команды, но многие проходят через изменения в составе, и ЦСКА в этом плане не исключение.

Никита вносил огромный вклад в успехи армейского клуба, он цементировал и защиту, и нападение. Он не был лидером по очкам, но был лидером в раздевалке, своим статусом он склеивал ребят внутри коллектива, такие игроки очень нужны любой команде, и его отсутствие не пойдёт на пользу.

У меня нет никаких сомнений в том, что Семён Антонов справится с ролью капитана. Кто, если не он? Я с ним играл и прекрасно знаю его человеческие качества, он очень порядочный. В плане авторитета на площадке и за её пределами он идеальный кандидат», — приводит слова Кириленко ТАСС.