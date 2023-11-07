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Андрей Кириленко высказался по поводу Никиты Курбанова, приостановившего карьеру

Андрей Кириленко высказался по поводу Никиты Курбанова, приостановившего карьеру
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Президент РФБ Андрей Кириленко высказался по поводу решения Никиты Курбанова приостановить карьеру.

«Конечно, для меня стало неожиданностью его решение приостановить карьеру, мне до сих пор неизвестно, что у него случилось. Это потеря для ЦСКА, как и любой другой игрок, ушедший из команды, но многие проходят через изменения в составе, и ЦСКА в этом плане не исключение.

Никита вносил огромный вклад в успехи армейского клуба, он цементировал и защиту, и нападение. Он не был лидером по очкам, но был лидером в раздевалке, своим статусом он склеивал ребят внутри коллектива, такие игроки очень нужны любой команде, и его отсутствие не пойдёт на пользу.

У меня нет никаких сомнений в том, что Семён Антонов справится с ролью капитана. Кто, если не он? Я с ним играл и прекрасно знаю его человеческие качества, он очень порядочный. В плане авторитета на площадке и за её пределами он идеальный кандидат», — приводит слова Кириленко ТАСС.

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