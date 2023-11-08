Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Уралмаша»: показали хорошую командную игру, старались остановить лидеров «Минска»

Тренер «Уралмаша»: показали хорошую командную игру, старались остановить лидеров «Минска»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер екатеринбургского «Уралмаша» Милош Павичевич прокомментировал победу над «Минском» (101:73) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Я считаю, сегодня мы продемонстрировали хорошую командную игру, прежде всего в нападении: хорошо двигали мяч, хорошо находили свободных партнёров. В защите мы старались остановить лидеров «Минска». Где-то получилось, где-то нет. Но в целом я, конечно, доволен победой», — приводит слова Павичевича сайт Единой лиги ВТБ.

Самым результативным в составе победителей стал защитник Гарретт Нэвелс, на счету которого 28 очков, четыре подбора и четыре передачи.

Для «Уралмаша» эта победа стала пятой в девяти встречах дебютного сезона Единой лиги ВТБ. «Минск» проиграл все восемь матчей на старте турнира.

Материалы по теме
Хантер: уровень Единой лиги значительно вырос, здорово, что новички с ходу заявляют о себе
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android