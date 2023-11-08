Тренер «Минска»: то, что мы имеем — очень мало, чтобы соревноваться на уровне Единой лиги

Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун прокомментировал крупное поражение команды в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» (73:101).

«Одно могу сказать точно – минские болельщики, любители баскетбола должны были получить удовольствие от сегодняшнего матча. Разница в качестве исполнителей с каждой игрой становится более ощутима. Мы в последнее время много говорим об игровой дисциплине, о деталях, из которых складывается игра.

Мы должны качественно играть – это и есть показатель уровня игрока, когда он под давлением в состоянии принимать правильные решения и качественно выполнять атаки и в защите, и в нападении. К сожалению, сегодня много было моментов, когда мы в игру возвращались, и после две неудачные атаки и защита сразу отбрасывали нас на расстояние в 20 очков. Результат закономерен. То, что мы имеем – очень мало, чтобы соревноваться на этом уровне», — приводит слова Вергуна сайт Единой лиги ВТБ.