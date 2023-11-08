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Действующий MVP НБА — лидер сезона-2023/2024 по набранным очкам в среднем за минуту

Действующий MVP Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид в нынешнем сезоне принял участие в шести встречах.

Согласно порталу StatMuse, на данный момент Эмбиид набирает в среднем 0,99 очка за минуту — это лучший показатель среди всех игроков. В тройку также входят разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри (0,97) и атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл (0,91).

Пятёрку замыкают разыгрывающий «Сакраменто Кингз» ДеАарон Фокс, на счету которого 0,89 очка, и атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер (0,88). Учитывались баскетболисты, проведшие на площадке как минимум 50 минут в сезоне-2023/2024 НБА.

Ребёнок расплакался от счастья после подарка от Джоэла Эмбиида: