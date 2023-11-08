Диллон Брукс: я готов закрыть Леброна Джеймса

Новоиспечённый лёгкий форвард «Хьюстон Рокетс» Диллон Брукс сделал смелое заявление о том, что он собирается нейтрализовать лёгкого форварда, лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в очной встрече.

«Я готов закрыть его. Он хорошо бросает, хорошо играет, так что я просто хочу заставить его устать, заставить его пораньше начать четвёртую четверть», — приводит слова Брукса Clutch Points.

В минувшем плей-офф Брукс уже высказывался в адрес Леброна. Во время противостояния Брукс позволил себе нелестное высказывание в адрес именитого оппонента, заявив: «Он старый. Никого не уважаю, пока они не наберут 40 очков». По иронии судьбы, заключительный матч серии закончился в пользу «Лейкерс» с 40-очковой разницей.