«Они усложняют мне задачу». Дрэймонд Грин назвал лучших защитников из драфта-2023

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин выделил лучших защитников из задрафтованных игроков в 2023 году.

«Я думаю, что это невероятный класс. Я в первую очередь говорю о близнецах Томпсонах и Вембаньяме, потому что эти ребята значительно усложняют мне задачу попадания в сборную всех защитников. Эти молодые ребята приходят в команду, защищаясь очень хорошо.

Я счастлив видеть это. Счастлив, что молодые ребята приходят в лигу и принимают вызов. Очень многие молодые ребята приходят в лигу с желанием забивать, но это неправильное мышление. Приятно видеть, что эти ребята приходят с другим настроем», — приводит слова Грина Fadeaway World.

Ранее Грин назвал своего партнёра по команде Стефена Карри величайшим разыгрывающим в истории баскетбола.

Мнение Грина о Карри: Дрэймонд Грин: Стефен Карри — величайший разыгрывающий в истории

Дрэймонд Грин поупражнялся над блок-шотами с юными игроками: