Стивен Эй Смит отреагировал на слова Леброна Джеймса о переходе в «Майами»

Известный аналитик и телеведущий Стивен Эй Смит отреагировал на слова лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса о своём переходе в «Майами Хит».

Джеймс высказал мнение, что его карьера не изменилась бы, если бы он не перешёл в «Хит» в межсезонье 2010 года. Эти слова привлекли внимание многих болельщиков, учитывая, что с «Майами» он выиграл два из четырёх своих чемпионских титулов. Смит поспешил отметить это, сказав, что он узнал, что нужно для завоевания титулов, когда был в составе «Хит», и поэтому он не согласен с этими высказываниями Джеймса.

«Леброн попал в «Хит» и узнал, что нужно для того, чтобы стать чемпионом, и с тех пор его не остановить», — сказал Смит в эфире передачи First Take.

Сын Леброна Джеймса поучаствовал в игре с множеством слэм-данков: