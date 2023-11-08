Дэмьен Лиллард проводил тренировку дома у Янниса Адетокунбо

Журналист Крис Хэйнс из Bleacher Report и TNT сообщил в последнем выпуске подкаста #thisleague UNCUT, что разыгрывающий Дэмьен Лиллард тренировался вместе с Яннисом Адетокунбо дома у двукратного MVP лиги. Также они вместе просматривали записи с игр, потому что «стараются улучшить друг друга в коллективе».

«Такие вещи улучшают игру команды. Так что они делают всё возможное за кулисами, чтобы эта ситуация была успешной. Вы можете видеть, что они не выигрывают.

Как, например, «Селтикс» начали побеждать, так что на это потребуется время, но никто, ни организация, ни игроки, ни тренеры, никто не беспокоится. Хотя безусловно, что это займёт некоторое время», — сказал Хэйнс.

Напомним, 33-летний Лиллард в это межсезонье перешёл в «Милуоки» из «Портленд Трэйл Блэйзерс», за который провёл 11 сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча Дэмьена Лилларда и Джимми Батлера перед матчем: