Экс-игрок НФЛ рассказал, как приход Хардена повлияет на «Клипперс»

Экс-звезда НФЛ, а ныне соведущий шоу Undisputed на телеканале Fox Sports Ричард Шерман рассказал, какое влияние на «Лос-Анджелес Клипперс» окажет разыгрывающий Джеймс Харден.

«Харден по-прежнему великий баскетболист. Он будет парнем, который поможет этой команде в нападении.

Харден всегда отлично играл в пик-н-ролле, а в первой игре сезона у него было несколько прекрасных передач на Зубаца. Конечно, на всё нужно время, и мы не можем ожидать, что «Клипперс» в одночасье станут доминировать с парнями, которые практически не играли вместе.

Харден хорошо знает Уэстбрука, но им необходимо пройти через несколько игр и тренировок, прежде чем они смогут показать себя с лучшей стороны», — сказал Шерман в выпуске программы Undisputed.