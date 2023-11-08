Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ховентуд — Лондон Лайонс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Скип Бэйлесс эмоционально отреагировал на дебют Хардена за «Клипперс»

Скип Бэйлесс эмоционально отреагировал на дебют Хардена за «Клипперс»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный аналитик и эксперт Скип Бэйлесс прокомментировал дебют разыгрывающего Джеймса Хардена в составе «Лос-Анджелес Клипперс».

«Я увидел баскетболиста, который одарён сверх меры. Джеймс Харден без всяких тренировочных сборов вышел на паркет против жёстко играющей команды «Никс» в «Гардене», — сказал Бэйлесс в эфире передачи Undisputed.

31 октября «Филадельфия Сиксерс» согласовала сделку с «Лос-Анджелес Клипперс». В итоге «Филадельфия» получит форвардов Маркуса Морриса, Николя Батюма, Роберта Ковингтона и Кея Джея Мартина. А в «Клипперс» перешли Харден, Пи Джей Такер и Филип Петрушев.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата НБА Харден сыграл 58 матчей, набрал 1216 очков, сделал 354 подбора и 618 результативных передач.

Отметим, что действующий контракт 34-летнего баскетболиста рассчитан до конца нынешнего сезона, за который он заработает $ 35,64 млн. Следующим летом разыгрывающий станет неограниченно свободным агентом.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android