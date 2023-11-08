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Скип Бэйлесс эмоционально отреагировал на дебют Хардена за «Клипперс»

Известный аналитик и эксперт Скип Бэйлесс прокомментировал дебют разыгрывающего Джеймса Хардена в составе «Лос-Анджелес Клипперс».

«Я увидел баскетболиста, который одарён сверх меры. Джеймс Харден без всяких тренировочных сборов вышел на паркет против жёстко играющей команды «Никс» в «Гардене», — сказал Бэйлесс в эфире передачи Undisputed.

31 октября «Филадельфия Сиксерс» согласовала сделку с «Лос-Анджелес Клипперс». В итоге «Филадельфия» получит форвардов Маркуса Морриса, Николя Батюма, Роберта Ковингтона и Кея Джея Мартина. А в «Клипперс» перешли Харден, Пи Джей Такер и Филип Петрушев.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата НБА Харден сыграл 58 матчей, набрал 1216 очков, сделал 354 подбора и 618 результативных передач.

Отметим, что действующий контракт 34-летнего баскетболиста рассчитан до конца нынешнего сезона, за который он заработает $ 35,64 млн. Следующим летом разыгрывающий станет неограниченно свободным агентом.