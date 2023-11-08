Мэджик Джонсон рассказал о реакции фанатов на появление Майкла Джексона на матче «Лейкерс»

Пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон рассказал о тех случаях, когда он замечал знаменитого музыканта Майкла Джексона на играх «Лос-Анджелес Лейкерс». Джексон обычно сидел прямо за скамейкой запасных «Лейкерс» во время игр.

Поначалу Джексон не решался посещать игры «Лейкерс», так как не хотел, чтобы ему мешали папарацци и фанаты. Однако Джонсон лично пригласил музыкальную суперзвезду прийти посмотреть на игру «Лейкерс». Джексон согласился, но его опасения оказались верными.

«Он был прав. Он пришёл, и через две минуты вся толпа в 17 505 человек спустилась к Майклу. Ему пришлось быстро покинуть зал лунной походкой», — сказал Джонсон на шоу Jimmy Kimmel Live.

Отметим, что недавно Джонсон стал четвёртым спортсменом в мире, состояние которого достигло отметки $ 1 млрд. Ранее это удавалось лишь баскетболистам Майклу Джордану и Леброну Джеймсу и гольфисту Тайгеру Вудсу.