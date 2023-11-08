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Райкович прокомментировал предстоящую встречу с «Самарой»

Райкович прокомментировал предстоящую встречу с «Самарой»
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович дал комментарий по поводу следующего соперника команды — «Самары».

«В межсезонье «Самара» пережила много изменений: появился новый тренер и ключевые игроки. Однако им не потребовалось много времени, чтобы выстроить систему и хорошую «химию». Это по-настоящему опасный соперник, в составе которого многие игроки имеют большой опыт выступления в лиге ВТБ.

Нам нужно сохранять концентрацию с первых минут игры, показывать баскетбол ЦСКА и защищать свою площадку», – приводит слова Райковича пресс-служба команды.

Игра между ЦСКА и «Самарой» состоится сегодня, 8 ноября, в Москве. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

Напомним, ЦСКА на данный момент возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ, имея восемь побед в восьми матчах. «Самара» идёт шестой — четыре победы, четыре поражения.

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