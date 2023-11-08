Юдонис Хаслем занял должность в руководстве «Майами Хит»

Бывший тяжёлый форвард «Майами Хит» и трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Юдонис Хаслем стал вице-президентом команды по развитию баскетбола.

По словам представителей команды, в его обязанности будет входить работа с тренерским штабом, представление интересов «Хит» в обществе, а также наставничество над игроками, выступающими в «Хит» и «Сиу Фоллс Скайфорс» (G-League).

Напомним, в конце июля 43-летний Хаслем официально объявил о завершении профессиональной карьеры. Всю свою карьеру тяжёлый форвард провёл в составе «Майами», за который выступал в 20 сезонах. Хаслем не был выбран на драфте НБА 2002 года.

Примечательно, что Юдонис в третьем матче минувшей финальной серии с «Денвер Наггетс» (1-4) вышел на площадку, став, таким образом, самым возрастным игроком, принявшим участие в финале НБА. Это произошло за день до 43-летия баскетболиста.