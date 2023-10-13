Старость — не помеха! Пятёрка самых возрастных игроков НБА, кто выходил на площадку

То, насколько долго игрок может оставаться в лиге, оставаться конкурентоспособным, очень сильно влияет на наследие игрока, возможно, не меньше, чем его уровень игры во время пика. С утратой атлетизма могут справиться баскетболисты только с высочайшим пониманием игры, при том обладающие сильными ментальными качествами. Эти навыки встречаются гораздо реже, чем отличные физические данные, потому являются намного более ценными. Когда бывшие звёзды, приближаясь к 40 годам, всё равно остаются в лиге и приносят большую пользу — именно в этот момент мы понимаем величие этой фигуры и её уникальность.

Не все любят пролонгировать своё пребывание в профессиональном спорте до бесконечности, поскольку не хотят становиться ролевыми игроками. Это вполне понятная логика, хотеть остаться в памяти аудитории только будучи на пике. Тем не менее пятеро сегодняшних героев не особо переживали по этому поводу. Давайте узнаем, кто является самым возрастным игроком, когда-либо выходившим на площадку.

5-е место. Юдонис Хаслем — 42 года и 363 дней

Юдонис Хаслем Фото: Adam Glanzman/Getty Images

Думаю, большинство предполагали наличие этой глыбы в топе. Хаслем завершил карьеру в минувшем сезоне после того, как провёл 20 лет в «Майами». Несмотря на то что Юдонис почти перестал играть начиная с середины 2010-х, он приносил невероятную пользу в раздевалке и на тренировках. Хаслем был тем, кто поддерживал культуру «Хит», заключающуюся в упорных тренировках, трудолюбии и дисциплине.

За эти годы он сумел помочь «Майами» выиграть три чемпионства и чуть не выиграл четвёртое в предыдущем сезоне. Несмотря на то что бигмен никогда не бывал на Матчах всех звёзд, где, думаю, ему бы и не понравилось, он стал настоящей легендой «Хит», чей 40-й номер, без сомнения, выведут из обращения.

В последний раз Хаслем вышел на площадку 7 июня 2023 года в третьей игре финальной серии с «Денвер Наггетс».

4-е место. Винс Картер — 43 года и 45 дней

Винс Картер Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Следом идёт ещё один игрок, не так давно завершивший карьеру. Картер с годами смог себя переизобрести. Если на первом этапе его пути он отличался невероятным атлетизмом и дарил нам лучшие данки в истории, то, становясь старше, Винс стал качественным «шутером», что демонстрировал до самого конца. Что отличает его от многих прочих долгожителей — он был активной частью ротации до самого последнего сезона, где сыграл аж 60 игр, в среднем находясь на площадке по 15 минут.

Несмотря на то что он разбил сердца фанатам «Торонто», перейдя в «Нью-Джерси Нетс», под конец карьеры болельщики его простили, вместе со всеми аплодируя легенде каждый раз, когда он приезжал к ним на игру. Хотя ранее каждый раз его освистывали.

В последний раз Картер выходил на площадку 11 марта 2020 года в матче с «Нью-Йорк Никс». Винс бы мог улучшить свой рекорд в том сезоне, но наступила пандемия.

3-е место. Роберт Пэриш — 43 года и 254 дня

Роберт Пэриш Фото: Anshuman Poyrekar/Getty Images

Человек, соединивший несколько эпох, которому удалось стать частью целых двух великих исторических команд. Помимо того, что Пэриш провёл 14 сезонов за «Бостон Селтикс», где сумел выиграть три чемпионства, в последний свой год Роберт оказался в «Чикаго Буллз». Сезон-1996/1997 — разгар второго три-пита: Пэриш не исполнял роль Хаслема — 43 игры в регулярном сезоне, из которых две — в стартовом составе. В плей-офф ему удалось сыграть лишь в двух играх, но всё равно нельзя сказать, что он получил своё четвертое кольцо просто так.

Игрок, начавший выступать ещё в конце в 1970-х, в итоге смог сыграть в сезоне, где в лиге свой первый год проводили Рэй Аллен, Коби Брайант и Аллен Айверсон.

Последнюю свою игру Пэриш провёл 11 мая 1997 года во второй игре серии с «Атлантой Хоукс».

2-е место. Кевин Уиллис — 44 года и 224 дня

Кевин Уиллис Фото: Brian Bahr/Getty Images

Уиллис, известный по выступлениям за «Хоукс» с Домиником Уилкинсом, смог добиться чемпионства только на закате своей карьеры — в 2003 году с «Сан-Антонио Спёрс». В 2004-м он вернулся в «Атланту», казалось, на прощальный тур. Сезон закончился, а Кевин начал заниматься одеждой, основав свою компанию.

Затем под конец регулярного сезона-2006/2007 стало известно, что Уиллис подпишет контракт с «Даллас Маверикс». В то время техасская команда считалась одним из фаворитов на титул, и наш герой не мог упустить шанс взять ещё одно чемпионство.

Уиллис пропустил почти два сезона, но это не помешало ему сыграть в нескольких играх регулярки. В плей-офф он перешёл на роль глубокого запасного и не выходил на площадку. А что было с «Маверикс» в 2007 году? Они в первом же раунде наткнулись на тех самых «Уорриорз», которые нанесли им сенсационное поражение. Может быть, надо было выпустить Уиллиса?

Последний матч Кевин провёл 18 апреля 2007 года с «Сиэтл Суперсоникс».

1-е место. Нэт Хики — 45 лет и 363 дня

Нэт Хики Фото: Wikimedia Commons

А вот и обещанный сюрприз. Нэт, игроцкий пик которого выдался на 1920-е и 1930-е годы, решил стать баскетбольным тренером после того, как закончил активную профессиональную карьеру в 1942 году.

Хики вбирает в себя многие характеристики эпохи баскетбола середины XX века. Помимо того, что с баскетбольной деятельностью он совмещал и бейсбольную, он неоднократно, уже будучи тренером, использвал себя как игрока и проводил несколько матчей в сезоне. В последний раз такое произошло в сезоне-1947/1948, когда Нэт тренировал команду из штата Род-Айленд «Провиденс Стимроллерс». «Провиденс» выступал в БАА (Баскетбольной ассоциации Америки), но сама НБА считает сезоны этой лиги частью своей истории, а значит, и мы тоже имеем право включить этого интересного человека в наш список.

Забавный факт: Хики является уроженцем Австро-Венгрии, а именно хорватской её части. Даже тогда балканцы рулили в баскетболе.

Увидим ли мы ещё когда-нибудь подобное?

Леброн Джеймс и Кевин Дюрант Фото: Yong Teck Lim/Getty Images

Сложный вопрос. С одной стороны, развитие медицины позволяет игрокам сохранять свои способности всё дольше и дольше. Команды активно берегут своих игроков. Но, с другой стороны, конкуренция в лиге намного выше, чем была раньше. Не всем командам хочется использовать свободное место в составе на возрастного ветерана. Игроки получают намного больше денег, чем раньше, даже с учётом инфляции, а значит, пропадает денежный фактор, который мог бы мотивировать баскетболистов продолжать выступать.

Кевин Дюрант недавно поделился тем, что он равняется на легенд своего детства и хочет играть настолько долго, насколько сможет. Леброн Джеймс хочет дождаться своих сыновей, а также тратит бесчисленные суммы на сохранение своего атлетизма. Сможет ли кто-то из них пробраться в этот список?