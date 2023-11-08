Бэйлесс: если бы Леброн не перешёл в «Хит», он бы не претендовал на звание величайшего

Известный аналитик и эксперт Скип Бэйлесс высказался по поводу решения Леброна Джеймса в прошлом перейти в «Майами Хит».

«Переход в «Майами Хит»? Он действительно выбрал идеальные для себя обстоятельства в тот момент. Рэй Аллен в финале спас Леброна от очередного поражения.

Если бы Джеймс не перешёл в «Майами Хит», можно легко доказать, что у него нет четырёх чемпионских перстней.

Его наследие не было бы таким сильным, как сейчас, и он не был бы в числе претендентов на звание GOAT», — приводит слова Бэйлесса The Cold Wire.

Этот сезон станет уже 21-м для Леброна Джеймса в Национальной баскетбольной ассоциации. Напомним, в минувшем сезоне «Лейкерс» дошли до финала Западной конференции, где уступили будущему чемпиону — «Денвер Наггетс».