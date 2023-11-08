«Мне не нужна твоя помощь». Вембаньяма грубо ответил Шрёдеру, который подал ему руку

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма во время встречи с «Торонто Рэпторс» грубо ответил разыгрывающему Деннису Шрёдеру.

В одном из эпизодов Вембаньяма оказался на паркете. После этого немецкий баскетболист протянул руку игроку, однако тот даже не посмотрел на него. Шрёдер простоял в недоумении ещё несколько секунд, после чего между ними состоялся диалог.

«Я пытался помочь тебе», — сказал Шрёдер.

«Мне не нужна твоя помощь», — ответил на это Вембаньяма.

Сама встреча завершилась победой канадской команды в овертайме — 123:116. Виктор Вембаньяма записал в свой актив 20 очков. У Шрёдера — 24. Наилучшую результативность в матче продемонстрировал Скотти Бранс («Торонто Рэпторс»). У него 30 очков.