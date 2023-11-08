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Дражен Анзулович — об игре с ЦСКА: мы будем ждать своего шанса

Дражен Анзулович — об игре с ЦСКА: мы будем ждать своего шанса
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Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович высказался по поводу предстоящего матча Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«После плохой игры с «Автодором» мы старались, чтобы наша команда и физически, и психологически выглядела лучше. Мы надеемся показать сегодня больше желания и больше ответственности. И, конечно, показать нашу лучшую игру, показать качество.

Мы знаем, насколько ЦСКА сильная команда, они не потерпели пока ни одного поражения в чемпионате. Но мы будем ждать своего шанса, и, как только он появится, нам нужно не упустить его», — приводит слова Анзуловича пресс-служба команды.

Игра между ЦСКА и «Самарой» состоится сегодня, 8 ноября, в Москве. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. Напомним, ЦСКА на данный момент возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ, имея восемь побед в восьми матчах. «Самара» идёт шестой — четыре победы, четыре поражения.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
08 ноября 2023, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Не начался
Самара
Самара, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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