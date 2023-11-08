«Автодор» в гостях переиграл «Пари Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ

Закончился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором «Пари Нижний Новгород» встречался с саратовским «Автодором». Встреча проходила в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» и завершилась победой гостей со счётом 75:65.

Первые две четверти остались за хозяевами площадки, они сумели добиться преимущества в семь очков к большому перерыву. Но третий и четвёртый отрезки матча остались за баскетболистами «Автодора». Заключительную четверть они выиграли со счётом 23:11.

Самым результативным в составе победителей стал хорватский разыгрывающий Доминик Мавра, который оформил дабл-дабл из 16 очков и десяти результативных передач, также на его счету четыре подбора.

Эта победа стала третьей для саратовского клуба в девяти матчах текущего сезона Единой лиги ВТБ.