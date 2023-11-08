Источник: НБА обсуждала с клубами возможность продления драфта до двух дней

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что руководство Национальной баскетбольной ассоциации изучает возможность продления формата драфта до двух дней и обсудило эту идею с клубами.

«В рамках сегодняшней встречи с генеральными менеджерами НБА обсуждала возможность продления формата драфта до двух дней начиная с 2024 года, сообщают источники The Athletic. Эта концепция всё чаще обсуждалась на последних встречах, поскольку руководители команд считают, что им было бы лучше использовать больше времени как для первого, так и для второго раунда», — написал Чарания на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, на драфте 2023 года «Сан-Антонио Спёрс» выбрал под первым номером французского центрового Виктора Вембаньяму.