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Виктор Вембаньяма: Том Брэди выглядит так, будто доволен своей жизнью

Виктор Вембаньяма: Том Брэди выглядит так, будто доволен своей жизнью
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Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма поделился впечатлениями от встречи с семикратным победителем Супербоула НФЛ Томом Брэди.

«Мне очень понравился его вайб, он очень скромный и интересный, при этом проявляет интерес к другим людям.

Очень приятно видеть успешных и счастливых людей. Он просто выглядит так, будто доволен своей жизнью, и делает счастливыми других людей», — приводит слова Вембаньямы The Athletic.

В своём последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио» крупно уступил «Индиане Пэйсерс» (111:152). 19-летний Вембаньяма отметился во встрече дабл-даблом из 13 очков и 10 подборов.

Ранее Том Брэди опубликовал фотографии с Виктором Вембаньямой.

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