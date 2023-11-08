Эмил Райкович: «Самара» здорово сражалась, выиграть было нелегко

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу над «Самарой» (94:76) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю обе команды. «Самара» здорово сражалась, в третьей четверти соперники даже сократили отставание до семи очков. В этот момент мы добавили в защите, и это в итоге привело нас к победе. Хотя выиграть было нелегко. Особенно сложно было в первой половине, в которой соперники взяли девять подборов на нашем щите. Во второй они взяли всего четыре, и, значит, наши коррекции привели к результату.

Положительный момент, что все сегодня получили шанс выйти на площадку, по-разному этим воспользовались, но в целом это важный момент. Эта встреча получилась хорошей подготовкой к тому, что нас ждёт впереди», — приводит слова Райковича официальный сайт армейского клуба.