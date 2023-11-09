Леброн Джеймс: Диллон Брукс достоин своего контракта, в нём есть дух соперничества

Форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс перед матчем регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Хьюстон Рокетс» высказался о лёгком форварде соперника Диллоне Бруксе, отметив, что он заслужил свой четырёхлетний контракт на сумму $ 80 млн.

«Любой игрок получает свой контракт неслучайно. Игроки всегда заслуживают того контракта, который получают.

Я считаю, что он достоин контракта, который получил. Он усердно работает с самого начала, и «Хьюстон» оценил это, и теперь он здесь.

Он один из тех, в ком есть дух соперничества, как и у многих ребят в нашей лиге. Я не зацикливаюсь на прошлом. Вы знаете меня много лет. Я оставил наши предыдущие встречи в прошлом и думаю о том, как нам одержать первую выездную победу», – сказал Джеймс в видео, опубликованном на странице инсайдера ESPN Дэйва Макменамина в соцсети Х (ранее Twitter).