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Болельщики «Бруклина» скандировали «Дэрил Мори», когда Харден исполнял штрафные броски

Болельщики «Бруклина» скандировали «Дэрил Мори», когда Харден исполнял штрафные броски
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бруклин Нетс» принимает «Лос-Анджелес Клипперс». На момент написании новости счёт — 57:52 в пользу хозяев.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

На четвёртой минуте игры новоиспечённый разыгрывающий «Клипперс» Джеймс Харден исполнял штрафные броски. Перед второй попыткой болельщики «Бруклина» скандировали «Дэрил Мори», намекая на конфликт Хардена с президентом Дэрилом Мори в «Филадельфии Сиксерс».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что «Филадельфия» на старте сезона обменяла 34-летнего баскетболиста. Более того, разыгрывающий выступал за «Нетс» на протяжении двух сезонов — 2020/2021 и 2021/2022. «Клипперс» — пятая команда в карьере Хардена.

НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2023, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
4-я четверть
100 : 93
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Бруклин Нетс: О'Нил, Бриджес, Смит, Уокер, Уотфорд, Брукс, Джайлс, Шарп, Уилсон, Томас, Динвидди, Финни-Смит
Лос-Анджелес Клипперс: Уэстбрук, Харден, Леонард, Хиланд, Коффи, Джордж, Мэнн, Такер, Браун, Пауэлл, Диабате, Зубац
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