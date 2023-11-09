Болельщики «Бруклина» скандировали «Дэрил Мори», когда Харден исполнял штрафные броски

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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бруклин Нетс» принимает «Лос-Анджелес Клипперс». На момент написании новости счёт — 57:52 в пользу хозяев.

На четвёртой минуте игры новоиспечённый разыгрывающий «Клипперс» Джеймс Харден исполнял штрафные броски. Перед второй попыткой болельщики «Бруклина» скандировали «Дэрил Мори», намекая на конфликт Хардена с президентом Дэрилом Мори в «Филадельфии Сиксерс».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что «Филадельфия» на старте сезона обменяла 34-летнего баскетболиста. Более того, разыгрывающий выступал за «Нетс» на протяжении двух сезонов — 2020/2021 и 2021/2022. «Клипперс» — пятая команда в карьере Хардена.