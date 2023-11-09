«Филадельфия» одолела «Бостон», несмотря на 29 очков Порзингиса

Сегодня, 9 ноября, в Филадельфии (США) на арене «Веллс Фарго-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Филадельфия Сиксерс» и «Бостон Селтикс». В итоге победу одержали хозяева со счётом 106:103.

Самым результативным игроком встречи стал латвийский бигмен «Селтикс» Кристапс Порзингис. Сегодня на его счету 29 очков и пять подборов. Форвард Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл: 16 очков и 15 подборов. Помимо них ещё четверо игроков набрали более 10 очков: Деррик Уайт (19), Сэм Хозер (13), Джру Холидэй (12) и Джейлен Браун (11).

Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл: 27 очков и 10 подборов. Также стоит отметить защитника Тайриза Макси, завершившего встречу с 25 очками и девятью подборами.