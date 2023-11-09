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«Нью-Йорк» разгромил «Сан-Антонио», Виктор Вембаньяма набрал 14 очков

«Нью-Йорк» разгромил «Сан-Антонио», Виктор Вембаньяма набрал 14 очков
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Сегодня, 9 ноября, Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Спёрс». В итоге победу одержали хозяева со счётом 126:105.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон. Сегодня на его счету 25 очков и шесть результативных передач. Также стоит выделить его партнёра по команде Ар Джея Барретта. Он набрал 24 очка и шесть ассистов. Тяжёлый форвард Джулиус Рэндл оформил дабл-дабл: 23 очка и 16 подборов.

В составе гостей больше всего очков набрал лёгкий форвард Джереми Сохан. Он закончил встречу с 16 очками, шестью подборами и пятью передачами. Первый пик драфта-2023 Виктор Вембаньяма отличился 14 очками и девятью подборами.

НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2023, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
126 : 105
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Йорк Никс: Брансон - 25, Барретт - 24, Рэндл - 23, Куикли - 19, Хартенштайн - 13, Гримс - 8, Робинсон - 8, Дивинченцо - 3, Харт - 3, Макбрайд, Джеффрис, Фурнье, Уиндлер, Симс, Арчидиаконоу
Сан-Антонио Спёрс: Сохан - 16, Вембаньяма - 14, Брэнэм - 14, Джонс - 12, Макдермотт - 11, Коллинс - 11, Джонсон - 9, Бэсси - 6, Уэсли - 4, Васселл - 4, Осман - 2, Барлоу - 2, Грэм, Шампани, Мамукелашвили
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