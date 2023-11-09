«Нью-Йорк» разгромил «Сан-Антонио», Виктор Вембаньяма набрал 14 очков

Сегодня, 9 ноября, Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Спёрс». В итоге победу одержали хозяева со счётом 126:105.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон. Сегодня на его счету 25 очков и шесть результативных передач. Также стоит выделить его партнёра по команде Ар Джея Барретта. Он набрал 24 очка и шесть ассистов. Тяжёлый форвард Джулиус Рэндл оформил дабл-дабл: 23 очка и 16 подборов.

В составе гостей больше всего очков набрал лёгкий форвард Джереми Сохан. Он закончил встречу с 16 очками, шестью подборами и пятью передачами. Первый пик драфта-2023 Виктор Вембаньяма отличился 14 очками и девятью подборами.