«Майами» нанёс «Мемфису» седьмое поражение в восьми матчах, Бэм Адебайо набрал 30 очков

Сегодня, 9 ноября, в Мемфисе (США) на арене «ФедЭксФорум» состоялся матч регулярного сезона, в котором сошлись «Мемфис Гриззлиз» и «Майами Хит». Победу одержали гости со счётом 108:102.

Самым результативным игроком встречи стал центровой Бэм Адебайо. Он оформил дабл-дабл: 30 очков и 11 подборов. Также дабл-даблом отличился разыгрывающий Кайл Лоури: 17 очков и 11 ассистов. На его счету также девять передач.

Больше всего очков в составе хозяев набрал бигмен Джарен Джексон: 28 очков и четыре подбора. Четыре его партнёра по команде смогли набрать 10 очков или более: Десмонд Бэйн (15), Люк Кеннард (13), Санти Альдама (12) и Маркус Смарт (11).

Таким образом, «Мемфис» потерпел уже седьмое поражение в первых восьми матчах сезона. В свою очередь, «Майами» одержал свою третью победу подряд.