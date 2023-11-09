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«Майами» нанёс «Мемфису» седьмое поражение в восьми матчах, Бэм Адебайо набрал 30 очков

«Майами» нанёс «Мемфису» седьмое поражение в восьми матчах, Бэм Адебайо набрал 30 очков
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Сегодня, 9 ноября, в Мемфисе (США) на арене «ФедЭксФорум» состоялся матч регулярного сезона, в котором сошлись «Мемфис Гриззлиз» и «Майами Хит». Победу одержали гости со счётом 108:102.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал центровой Бэм Адебайо. Он оформил дабл-дабл: 30 очков и 11 подборов. Также дабл-даблом отличился разыгрывающий Кайл Лоури: 17 очков и 11 ассистов. На его счету также девять передач.

Больше всего очков в составе хозяев набрал бигмен Джарен Джексон: 28 очков и четыре подбора. Четыре его партнёра по команде смогли набрать 10 очков или более: Десмонд Бэйн (15), Люк Кеннард (13), Санти Альдама (12) и Маркус Смарт (11).

Таким образом, «Мемфис» потерпел уже седьмое поражение в первых восьми матчах сезона. В свою очередь, «Майами» одержал свою третью победу подряд.

НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2023, четверг. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
102 : 108
Майами Хит
Майами
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 28, Бейн - 15, Кеннард - 13, Альдама - 12, Смарт - 11, Бийомбо - 9, Гильярд - 6, Родди - 4, Лофтон Мл. - 2, Уильямс - 2, Ларэвиа, Уильямс Мл., Джексон
Майами Хит: Адебайо - 30, Лоури - 17, Батлер - 15, Хайсмит - 14, Жакез-мл. - 11, Робинсон - 9, Хироу - 6, Ричардсон - 2, Смит - 2, Брайант - 2, Робинсон, Лав
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