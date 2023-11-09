Сможет ли «Мемфис» выйти в плей-офф после провального старта?

Сегодня, 9 ноября, в Мемфисе (США) на арене «Федэкс Форум» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились «Мемфис Гриззлиз» и «Майами Хит». Победу одержали гости со счётом 108:102.

Таким образом, «Мемфис» потерпел уже седьмое поражение в первых восьми матчах сезона. Смогут ли «Гриззлиз» после провального старта попасть в плей-офф? Хотим знать ваше мнение.

Напомним, Морант пропустит первые 25 матчей регулярного сезона НБА из-за дисквалификации. Причиной тому послужил скандальный инцидент, когда Морант был замечен с пистолетом в руках на прямой трансляции его друга в социальной сети.

При этом в марте 2023 года Джа уже был замечен на публике с пистолетом, тогда его дисквалифицировали на восемь матчей.