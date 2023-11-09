Кэмерон Джонсон: Кавай заслуживает, чтобы в Торонто ему поставили статую

Форвард «Бруклин Нетс» Кэмерон Джонсон высказал мнение о том, что Кавай Леонард заслуживает, чтобы ему поставили статую в Торонто. Напомним, в составе «Торонто Рэпторс» Леонард стал чемпионом НБА и получил звание MVP финальной серии.

«Он действительно появился в «Торонто» внезапно. Просто молча выиграл титул и ушёл. Это легенда. А легендам ставят статуи», — приводит слова Джонсона The Cold Wire.

Сейчас Леонард выступает за «Лос-Анджелес Клипперс».

Напомним, сегодня, 9 ноября, в Нью-Йорке (США) на арене «Барклайс-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Бруклин Нетс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Победу одержали хозяева со счётом 100:93. Леонард отметился 17 очками и шестью подборами.