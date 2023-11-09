Кэмерон Джонсон: Кавай заслуживает, чтобы в Торонто ему поставили статую
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Форвард «Бруклин Нетс» Кэмерон Джонсон высказал мнение о том, что Кавай Леонард заслуживает, чтобы ему поставили статую в Торонто. Напомним, в составе «Торонто Рэпторс» Леонард стал чемпионом НБА и получил звание MVP финальной серии.
«Он действительно появился в «Торонто» внезапно. Просто молча выиграл титул и ушёл. Это легенда. А легендам ставят статуи», — приводит слова Джонсона The Cold Wire.
Сейчас Леонард выступает за «Лос-Анджелес Клипперс».
Напомним, сегодня, 9 ноября, в Нью-Йорке (США) на арене «Барклайс-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Бруклин Нетс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Победу одержали хозяева со счётом 100:93. Леонард отметился 17 очками и шестью подборами.
НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2023, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
100 : 93
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Бруклин Нетс: Уокер - 21, Томас - 14, О'Нил - 12, Финни-Смит - 12, Шарп - 11, Бриджес - 10, Уотфорд - 9, Динвидди - 7, Смит - 4, Брукс, Джайлс, Уилсон
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 24, Леонард - 17, Уэстбрук - 13, Харден - 12, Пауэлл - 10, Зубац - 10, Хиланд - 4, Такер - 3, Коффи, Мэнн, Браун, Диабате
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