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Гилберт Аренас: все победы «Майами» были куплены

Гилберт Аренас: все победы «Майами» были куплены
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Трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас жёстко высказался по поводу команды «Майами Хит».

«Вспомните их победу в 2006-м. Они обменяли игрока поколения по имени Шакил О'Нил. Они привлекли Гэри Пэйтона, привлекли всех остальных игроков, чтобы вместе с Дуэйном Уэйдом они смогли выиграть чемпионат. Вот что такое «культура «Хит»? Все их чемпионаты (были) куплены.

До прихода Леброна Джеймса они постоянно вылетали в первом раунде. Как только пришёл Леброн, они сразу начали выигрывать титулы. Леброн ушёл, а они перестали даже выходить в плей-офф. Он унёс культуру с собой? Леброн — это и есть их культура», — приводит слова Аренаса Fadeaway World.

Ранее Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вспомнил о периоде карьеры в «Майами Хит», за который он выступал с 2010 по 2014 год и дважды становился с командой чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации.

Слова Леброна о периоде в «Хит»:
Леброн Джеймс: переходил в «Майами» только по одной причине — выигрывать титулы
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